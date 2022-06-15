ОНК: в переполненных СИЗО грубо нарушаются нормы содержания подследственных

В ОНК Москвы заявили о грубых нарушениях федерального закона о порядке содержания под стражей при размещении заключённых по камерам.

«В одном из столичных изоляторов в камере для впервые арестованных находился прибывший из колонии гражданин с давно вступившим в силу приговором суда. А бывалые должны содержаться отдельно от первоходов», — заявил RT один из членов комиссии.

Он напомнил, что ст. 33 федерального закона о порядке содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых предусматривает также отдельное содержание от других заключённых обвиняемых в ряде тяжких преступлений (от грабежей и убийств до преступлений против половой неприкосновенности и терроризма).

«Нарушения в этой части ст. 33 также были выявлены, но представители администрации говорят, что заключённых уже просто некуда сажать, лимит превышен на 500 человек», — отметил собеседник RT.

В ОНК Москвы подчеркнули, что уже не раз отмечали «катастрофический характер» переполненности СИЗО столицы.