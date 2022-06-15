Психолог Шахов перечислил цели счастливой семьи

Социальный психолог Александр Шахов назвал три главные цели счастливой семьи.

«Семья — это союз личностей, а не тел. Но многие об этом забывают, поэтому в России так много разводов. Любой союз имеет цель и следует ей. Без общих планов нет никакого смысла в объединении. С семьёй аналогично. Если у пары нет стремлений, которые их сплачивают, такие отношения обречены», — сказал Шахов в разговоре с РИАМО.

Основными целями счастливой семьи, по его мнению, являются удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации.

Чтобы семейная жизнь была счастливой, нужно вникать в психологию своего партнёра и понимать, какие потребности есть у него, отметил специалист.

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