В Гостехнадзоре Подмосковья рассказали о порядке проведения проверок аттракционов

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Начальник управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Сергей Фролов заявил, что сотрудники ведомства проводят проверки аттракционов в регионе два-три раза в неделю, в зависимости от количества оборудования на один населённый пункт.
В Гостехнадзоре Подмосковья рассказали о порядке проведения проверок аттракционов
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Об этом он сообщил в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Осуществляется контроль визуальным методом. На каждом аттракционе должна быть информация о регистрации, это отличительная черта о допущении к эксплуатации. В обязательном порядке на информационном стенде или баннере необходимо указывать возрастные, весовые и даже погодные ограничения», — уточнил Фролов.

По его словам, подтверждать техническое состояние аттракциона необходимо не реже одного раза в год.

По сообщениям сайта «Янтарный край», прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.

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