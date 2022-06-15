В Гостехнадзоре Подмосковья рассказали о порядке проведения проверок аттракционов
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Об этом он сообщил в пресс-центре «Парламентской газеты».
«Осуществляется контроль визуальным методом. На каждом аттракционе должна быть информация о регистрации, это отличительная черта о допущении к эксплуатации. В обязательном порядке на информационном стенде или баннере необходимо указывать возрастные, весовые и даже погодные ограничения», — уточнил Фролов.
По его словам, подтверждать техническое состояние аттракциона необходимо не реже одного раза в год.
По сообщениям сайта «Янтарный край», прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.