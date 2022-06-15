Всероссийский турфорум «Открой Дальний Восток!» пройдёт в Хабаровске в сентябре

Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!» пройдёт в Хабаровске с 21 по 24 сентября 2022 года.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Цель форума — показать туристический потенциал региона, привлечь в отрасль больше инвесторов, а также поддержать предприятия туриндустрии края.

Деловая программа форума предусматривает пленарное заседание, проведение дискуссий и круглых столов. Также участники получат возможность ознакомиться с основными туристическими объектами региона.

Мероприятие состоится при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.