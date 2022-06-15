Бочкарёв рассказал о планах интеграции Бирюлёвской линии в систему московского метро

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что находящийся на стадии проектирования участок перспективной Бирюлёвской линии метро обеспечит её интеграцию в транспортный каркас столицы.
Бочкарёв рассказал о планах интеграции Бирюлёвской линии в систему московского метро
  • © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Первый участок будущей Бирюлёвской линии метро протяжённостью около 5 км со станциями «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» обеспечит интеграцию новой ветки в транспортный каркас города путём создания трёх пересадок с двумя радиальными ветками — действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией подземки», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что после утверждения проекта планировки территории продолжается согласование объёмно-планировочных решений с Московским метрополитеном для увязки новых станций с действующими участками метро.

«Так, с будущей станции «ЗИЛ» предполагается переход на одноимённую платформу перспективной Троицкой ветки, «Остров Мечты» соединят с действующей станцией «Технопарк» Замоскворецкой линии, а на «Кленовом бульваре» создадут пересадку на Большое кольцо подземки», — отметил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что одновременно осуществляется подготовка к началу строительства на данном участке.

По его словам, всего на будущей Бирюлёвской линии столичного метрополитена общей протяжённостью 21 км появятся десять станций.

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