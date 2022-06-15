«Известия»: новый способ оплаты картой МИР станет доступен 25 октября

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Новый способ оплаты картой МИР появится в России с 25 октября. Держателям карты предоставят возможность расплачиваться за покупки и оформлять возврат по QR-коду с помощью телефона.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платёжной системы.

Представители платёжной системы МИР пояснили, как будет действовать механизм оплаты по новому способу.

«Держатель карты МИР формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — заявили в пресс-службе компании.

При этом уточняется, что все операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты.

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