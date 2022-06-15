«Известия»: новый способ оплаты картой МИР станет доступен 25 октября
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платёжной системы.
Представители платёжной системы МИР пояснили, как будет действовать механизм оплаты по новому способу.
«Держатель карты МИР формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — заявили в пресс-службе компании.
При этом уточняется, что все операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты.