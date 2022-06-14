Колокольцев поздравил Московский университет МВД России с 20-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«За прошедшие годы сделано многое. Создана современная учебно-материальная база. Подготовлены десятки тысяч сотрудников. Проведены тысячи научных исследований. Такими результатами можно гордиться», — заявил Колокольцев.
Он выразил надежду, что накопленный опыт позволит вузу и в дальнейшем эффективно решать поставленные задачи.
Ранее, по сообщениям RIA56, Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции по Беляевскому району Оренбургской области, спасших людей из тонущего автомобиля.