Колокольцев поздравил Московский университет МВД России с 20-летием

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Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил преподавателей, курсантов и слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя с 20-летием вуза.
Колокольцев поздравил Московский университет МВД России с 20-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«За прошедшие годы сделано многое. Создана современная учебно-материальная база. Подготовлены десятки тысяч сотрудников. Проведены тысячи научных исследований. Такими результатами можно гордиться», — заявил Колокольцев.

Он выразил надежду, что накопленный опыт позволит вузу и в дальнейшем эффективно решать поставленные задачи.

Ранее, по сообщениям RIA56, Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции по Беляевскому району Оренбургской области, спасших людей из тонущего автомобиля.

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