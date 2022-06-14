Ушаков: Путин с начала года провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 лидерами

С начала 2022 года российский президент Владимир Путин провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 зарубежными лидерами, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы посчитали, я сам удивился: с начала года, ещё шести месяцев не прошло, Путин провёл уже где-то 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами», — цитирует РИА Новости Ушакова.

Он также отметил, что с начала года были проведены многочисленные личные контакты российского президента с зарубежными лидерами, приезжавшими в Москву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с декабря провёл не менее 100 часов телефонных переговоров с Путиным.