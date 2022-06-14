В Ростовской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

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В Ростовской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроснабжение.
В Ростовской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроэнергию
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Уточняется, что горожане, потребляющие электричество в пределах социальной нормы, будут платить 4,4 рубля за кВт·ч, потребление электричества сверх этой нормы будет стоить 6,2 рубля за кВт·ч.

Стоимость кВт·ч электроэнергии для жителей городов, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сёл составит около 3,1 рубля в рамках социальной нормы и 4,3 рубля в случае её превышения.

Ранее телеканал «360» сообщил, что сезон плановых отключений горячей воды в Московской области начнётся 1 июня.

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