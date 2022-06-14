В Национальном лифтовом союзе оценили последствия от ухода из России компании Otis

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Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров заявил, что отечественные предприятия пока не способны производить аналоги продукции ушедшей с российского рынка фирмы Otis, им требуется поддержка государства.
В Национальном лифтовом союзе оценили последствия от ухода из России компании Otis
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что зарубежный производитель поставлял высокоскоростные лифты для небоскрёбов.

«Сложность в том, чтобы найти лифты, которые бы соответствовали по размерам шахты, по скоростным параметрам этим зданиям. Будет тяжело найти аналог, потому что каждый проект уникальный. Сроки сдвинутся однозначно. Производство высокоскоростных лифтов — это высокобюджетная сфера, она требует больших вливаний. Я бы не сказал, что наша промышленность готова в обозримом будущем наладить производство высокоскоростного лифта», — пояснил Захаров.

По его словам, возникла проблема и с бюджетными лифтами: их стоимость выросла почти в два раза. При этом на долю этой продукции приходится более 90% заказов.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

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