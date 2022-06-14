Бочкарёв заявил о начале благоустройства территории вокруг второго вестибюля ТПУ «Окружная»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о начале благоустройства территории вокруг северного вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро.

«В рамках проекта благоустройства территории планируется вымостить порядка 3,6 тыс. кв. м плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское». Кроме того, на территории будет уложено 335 кв. м рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Будет обеспечен удобный подход пассажиров ко второму, северному, вестибюлю станции метро «Окружная», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что через новый вестибюль можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе МЦД, подняться по эскалаторам к платформе МЦК.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что металлический каркас входного павильона готов на 80%, внутри ведутся архитектурно-отделочные работы.

«В кассовом зале пол укладывают гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используется шлифованная и полированная нержавеющая сталь, а также безопасное стекло», — сказал он.

По его словам, ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля были смонтированы водозащитные зонты. Также был завершён монтаж трёх 108-метровых эскалаторов.