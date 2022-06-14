Более 3 тысяч столичных семей получили новые квартиры по программе реновации

Новые квартиры по программе реновации получили более 3,2 тыс. семей, которые переезжают в 24 новостройки в семи районах Западного административного округа Москвы.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На западе столицы находится наибольшее количество расселяемых домов по программе реновации. Сегодня их 81, при этом 34 старые пятиэтажки уже полностью освобождены», — приводятся в материале слова руководителя столичного департамента горимущества Максима Гамана.

Отмечается, что жильцам предоставляют квартиры с готовой улучшенной отделкой.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.