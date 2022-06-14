В Новой Москве построят более 36 км автодорог в 2023 году

В Троицком и Новомосковском округах столицы введут в эксплуатацию 36,5 км дорог в 2023 году.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Строительство новых, современных и безопасных дорог — одно из ключевых направлений работы по развитию транспортной инфраструктуры ТиНАО. Мы будем поддерживать темпы и объёмы ввода дорог в Новой Москве», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Уточняется, что основными объектами строительства станут магистраль Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово.

Ранее НСН передавала, что правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий у станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД.