В Новой Москве построят более 36 км автодорог в 2023 году

Короткая ссылка
В Троицком и Новомосковском округах столицы введут в эксплуатацию 36,5 км дорог в 2023 году.
В Новой Москве построят более 36 км автодорог в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Строительство новых, современных и безопасных дорог — одно из ключевых направлений работы по развитию транспортной инфраструктуры ТиНАО. Мы будем поддерживать темпы и объёмы ввода дорог в Новой Москве», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Уточняется, что основными объектами строительства станут магистраль Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово.

Ранее НСН передавала, что правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий у станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить