Поклонская освобождена от должности замруководителя Россотрудничества
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в тексте.
Поклонская в Telegram заявила, что документ был подписан в связи с переходом на другую работу.
20 апреля указом российского президента она была включена в состав Межведомственной комиссии по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
В феврале Путин освободил Поклонскую от должности посла России в Республике Кабо-Верде.