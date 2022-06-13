Поклонская освобождена от должности замруководителя Россотрудничества

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Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина.
Поклонская освобождена от должности замруководителя Россотрудничества
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в тексте.

Поклонская в Telegram заявила, что документ был подписан в связи с переходом на другую работу.

20 апреля указом российского президента она была включена в состав Межведомственной комиссии по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

В феврале Путин освободил Поклонскую от должности посла России в Республике Кабо-Верде.

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