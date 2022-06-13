Поклонская освобождена от должности замруководителя Россотрудничества

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в тексте.

Поклонская в Telegram заявила, что документ был подписан в связи с переходом на другую работу.

20 апреля указом российского президента она была включена в состав Межведомственной комиссии по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

В феврале Путин освободил Поклонскую от должности посла России в Республике Кабо-Верде.