На юге Красноярского края в результате аварии погибли три человека
- РИА Новости
По данным МВД, авария произошла около 04:00 на выезде из деревни Большая Иня.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоём», — сообщило ведомство.
В момент ДТП в автомобиле находились три человека: девушка 2005 года рождения и двое парней 2003 и 2004 годов рождения. Все они погибли.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.