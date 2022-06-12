На юге Красноярского края в результате аварии погибли три человека

Три человека погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края. Среди погибших есть несовершеннолетняя.

По данным МВД, авария произошла около 04:00 на выезде из деревни Большая Иня.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоём», — сообщило ведомство.

В момент ДТП в автомобиле находились три человека: девушка 2005 года рождения и двое парней 2003 и 2004 годов рождения. Все они погибли.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.