Со дна Чёрного моря подняли около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Специализированный отряд ГУ МЧС России по городу Севастополю продолжает работы по разминированию бухты Гильзовая вблизи Севастополя. В настоящее время со дна Чёрного моря пиротехники МЧС России подняли 688 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны», — сообщает министерство.
Только за последнюю неделю специалисты вытащили из водоёма более 1 тыс. боеприпасов, которые затем были утилизированы. С 16 мая исследовано уже 3 тыс. кв. м дна.