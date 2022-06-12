Со дна Чёрного моря подняли около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Пиротехники МЧС подняли со дна Чёрного моря в районе Севастополя 688 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Специализированный отряд ГУ МЧС России по городу Севастополю продолжает работы по разминированию бухты Гильзовая вблизи Севастополя. В настоящее время со дна Чёрного моря пиротехники МЧС России подняли 688 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны», — сообщает министерство.

Только за последнюю неделю специалисты вытащили из водоёма более 1 тыс. боеприпасов, которые затем были утилизированы. С 16 мая исследовано уже 3 тыс. кв. м дна.