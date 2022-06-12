Со дна Чёрного моря подняли около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Пиротехники МЧС подняли со дна Чёрного моря в районе Севастополя 688 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Специализированный отряд ГУ МЧС России по городу Севастополю продолжает работы по разминированию бухты Гильзовая вблизи Севастополя. В настоящее время со дна Чёрного моря пиротехники МЧС России подняли 688 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны», — сообщает министерство.

Только за последнюю неделю специалисты вытащили из водоёма более 1 тыс. боеприпасов, которые затем были утилизированы. С 16 мая исследовано уже 3 тыс. кв. м дна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить