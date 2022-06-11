Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Ленобласти

Один человек госпитализирован после взрыва газа в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«В жилом доме в посёлке Русско-Высоцкое произошёл взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.