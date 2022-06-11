Два человека пострадали в результате пожара в подмосковном Пущино

Два человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате пожара в квартире в подмосковном Пущино.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: городской округ Пущино, микрорайон «Г», дом 33.

«Пожар был полностью ликвидирован в 14:59. Площадь горения составила 11 кв. м. В результате пожара пострадали два человека, среди которых один ребёнок», — сказал собеседник.

Погибших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Раменском произошёл пожар. В результате возгорания погиб человек.