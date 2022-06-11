Два человека пострадали в результате пожара в подмосковном Пущино
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: городской округ Пущино, микрорайон «Г», дом 33.
«Пожар был полностью ликвидирован в 14:59. Площадь горения составила 11 кв. м. В результате пожара пострадали два человека, среди которых один ребёнок», — сказал собеседник.
Погибших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Раменском произошёл пожар. В результате возгорания погиб человек.