Комитет против пыток планирует обжаловать признание его незарегистрированным НКО-иноагентом
Об этом сообщил РИА Новости член организации Игорь Каляпин.
«Конечно, я практически не сомневаюсь, что будет принято решение обжаловать это решение Минюста, наверняка мои бывшие коллеги пойдут по судам, наверное, это правильно», — заявил собеседник агентства.
По его словам, комитет не может выполнять функции иностранного агента, так как никогда не получал финансирования из-за рубежа и не имеет расчётного счёта, поэтому это невозможно.
10 июня Минюст включил Комитет против пыток в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента.