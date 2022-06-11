Комитет против пыток планирует обжаловать признание его незарегистрированным НКО-иноагентом

Комитет против пыток, внесённый в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов, планирует оспорить это решение.

Об этом сообщил РИА Новости член организации Игорь Каляпин.

«Конечно, я практически не сомневаюсь, что будет принято решение обжаловать это решение Минюста, наверняка мои бывшие коллеги пойдут по судам, наверное, это правильно», — заявил собеседник агентства.

По его словам, комитет не может выполнять функции иностранного агента, так как никогда не получал финансирования из-за рубежа и не имеет расчётного счёта, поэтому это невозможно.

10 июня Минюст включил Комитет против пыток в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента.