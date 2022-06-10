Более 25 тысяч льготников из Подмосковья отдохнут на российских курортах этим летом
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Более 25 тыс. льготников Подмосковья поправят своё здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края, в санаториях Минеральных Вод, а также средней полосы России. Путёвка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям», — уточнила Каклюгина.
По её словам, бесплатные путёвки выдаются льготникам регионального и федерального уровней: инвалидам, пенсионерам и ветеранам труда. Процесс получения путёвок полностью автоматизирован.
Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.