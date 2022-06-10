Более 25 тысяч льготников из Подмосковья отдохнут на российских курортах этим летом

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что этим летом больше 25 тыс. льготников-жителей региона получат путёвки на курорты Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более 25 тыс. льготников Подмосковья поправят своё здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края, в санаториях Минеральных Вод, а также средней полосы России. Путёвка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям», — уточнила Каклюгина.

По её словам, бесплатные путёвки выдаются льготникам регионального и федерального уровней: инвалидам, пенсионерам и ветеранам труда. Процесс получения путёвок полностью автоматизирован.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.