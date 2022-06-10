В ОНК Москвы заявили о сложностях с депортацией на Украину из-за разрыва дипотношений с Киевом

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в посёлке Сахарово (ТинАО) содержатся 113 граждан Украины, подлежащих выдворению из России. Но исполнение соответствующих решений столичных судов невозможно. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, пояснив, что Украина после разрыва с Россией дипотношений не выдаёт своим гражданам новые паспорта взамен просроченных.

«Транспортного сообщения с Украиной тоже нет, и с 24 февраля 2022 из ЦВСИГ Москвы удалось лишь двух человек отправить в Донецк и четверых — в третьи страны», — уточнил правозащитник.

По его словам, члены комиссии опросили почти половину содержащихся в Центре украинцев, и абсолютное большинство заявило о нежелании возвращаться на Украину.

«Там сразу же заберут в армию, а у меня в России жена, дети», — привёл Иванов типичный ответ украинцев на вопрос членов ОНК о готовности вернуться на родину.

Собеседник RT отметил, что лишь несколько человек — обладателей действующих украинских загранпаспортов выразили готовность выехать в любую другую страну.

Георгий Иванов рассказал также, что иностранцы содержатся в камерах от двух- до десятиместных.

«Раз в три дня на 15 минут им выдаются кнопочные мобильники для связи с родственниками, телевизоров в камерах нет, в некоторых есть пожертвованные благотворителями радиоприёмники», — информировал Иванов.

Он обратил внимание на то, что в ЦВСИГ иностранцам оказывают лишь первую медицинскую помощь, а квалифицированную, в том числе и стоматологическую, согласно нормативным актам — только платно.

«Находящиеся в Центре украинцы говорят, что в России работали на стройках и в сфере торговли, люди они явно небогатые», — добавил Иванов.

Всего сейчас в Центре содержатся более 950 человек, в том числе из стран Средней Азии, Кубы, и других стран.