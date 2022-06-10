В ОНК Москвы заявили о сложностях с депортацией на Украину из-за разрыва дипотношений с Киевом
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Транспортного сообщения с Украиной тоже нет, и с 24 февраля 2022 из ЦВСИГ Москвы удалось лишь двух человек отправить в Донецк и четверых — в третьи страны», — уточнил правозащитник.
По его словам, члены комиссии опросили почти половину содержащихся в Центре украинцев, и абсолютное большинство заявило о нежелании возвращаться на Украину.
«Там сразу же заберут в армию, а у меня в России жена, дети», — привёл Иванов типичный ответ украинцев на вопрос членов ОНК о готовности вернуться на родину.
Собеседник RT отметил, что лишь несколько человек — обладателей действующих украинских загранпаспортов выразили готовность выехать в любую другую страну.
Георгий Иванов рассказал также, что иностранцы содержатся в камерах от двух- до десятиместных.
«Раз в три дня на 15 минут им выдаются кнопочные мобильники для связи с родственниками, телевизоров в камерах нет, в некоторых есть пожертвованные благотворителями радиоприёмники», — информировал Иванов.
Он обратил внимание на то, что в ЦВСИГ иностранцам оказывают лишь первую медицинскую помощь, а квалифицированную, в том числе и стоматологическую, согласно нормативным актам — только платно.
«Находящиеся в Центре украинцы говорят, что в России работали на стройках и в сфере торговли, люди они явно небогатые», — добавил Иванов.
Всего сейчас в Центре содержатся более 950 человек, в том числе из стран Средней Азии, Кубы, и других стран.