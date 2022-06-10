В Тюмени перед судом предстанут организаторы незаконных казино

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Центральный районный суд Тюмени в ближайшее время рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов подпольных казино.
В Тюмени перед судом предстанут организаторы незаконных казино
  • РИА Новости

Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы.

Сообщается, что 33-летний Ибрагим Газдиев, 38-летний Артур Дашаев и 36-летний Роман Омаров с февраля 2021 года организовывали в Тюмени азартные игры.

Игровые клубы они обустраивали в съёмных квартирах.

Вход в такие казино осуществлялся по предварительной записи и рекомендациям.

Пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.

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