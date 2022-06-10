В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор за убийство человека на охоте

В Ачитском районе Свердловской области вынесли приговор местному жителю по делу о причинении смерти на охоте.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

36-летнего охотника признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

В октябре 2021 года мужчина на охоте выстрелил в сторону, где, как он полагал, находился лось. Однако пуля попала в его ровесника-охотника, который скончался на месте.

Суд вынес приговор об ограничении свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься охотой на тот же период.

Ранее Newinform сообщал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.