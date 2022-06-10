В Москве Мечи Победы получили 45 городов воинской славы

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В Москве прошла церемония вручения Мечей Победы. Мероприятие состоялось в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Эксклюзивные клинки получили на вечное хранение 45 городов воинской славы.
В Москве Мечи Победы получили 45 городов воинской славы
  • © council.gov.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Эти символы исторической доблести и отваги станут «подтверждением единства всех поколений и нашей ответственности за судьбу своей великой Родины», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отмечается, что каждый меч покрыт золотом высшей, 999,9 пробы и инкрустирован уральскими гранатами, символизирующими пролитую кровь, и голубыми топазами, которые считаются символом мира.

Длина мечей составляет 1,2 м, вес — более 5 кг. Мечи Победы изготовлены из высокопрочной стали.

Ранее ФАН сообщало о выставке-инсталляции «Чувство времени», прошедшей в Москве. Экспозиция была приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву и Дню Победы.

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