Всеармейский этап конкурса «Морской десант» завершился под Калининградом
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В командном зачёте первое место взяли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Второе место — у Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Бронза досталась учащимся Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова.
Определены также лучшие специалисты — стрелки, гранатомётчики, снайперы. Им предстоит объединиться в сборную профессионалов, чтобы принять участие в международном финале АРМИ-2022, который стартует через два месяца.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.