Всеармейский этап конкурса «Морской десант» завершился под Калининградом

Короткая ссылка
Всеармейский этап конкурса «Морской десант», который шёл почти две недели, завершился. Организаторы подвели итоги мероприятия и наградили победителей.
Всеармейский этап конкурса «Морской десант» завершился под Калининградом
  • © mil.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В командном зачёте первое место взяли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Второе место — у Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Бронза досталась учащимся Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова.

Определены также лучшие специалисты — стрелки, гранатомётчики, снайперы. Им предстоит объединиться в сборную профессионалов, чтобы принять участие в международном финале АРМИ-2022, который стартует через два месяца.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить