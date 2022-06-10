Всеармейский этап конкурса «Морской десант» завершился под Калининградом

Всеармейский этап конкурса «Морской десант», который шёл почти две недели, завершился. Организаторы подвели итоги мероприятия и наградили победителей.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В командном зачёте первое место взяли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Второе место — у Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Бронза досталась учащимся Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова.

Определены также лучшие специалисты — стрелки, гранатомётчики, снайперы. Им предстоит объединиться в сборную профессионалов, чтобы принять участие в международном финале АРМИ-2022, который стартует через два месяца.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.