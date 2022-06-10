В Альянсе турагентств рассказали о ситуации с ценами на российских курортах

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о ценах на летний отдых на российских курортах.

По её словам, стоимость отдыха в России в 2022 году значительно не выросла, в некоторых отелях массового сегмента есть относительно бюджетные предложения.

Так, в Сочи в трёхзвёздочном отеле номер на двоих на неделю с авиаперелётом и завтраком обойдётся примерно в 60 тыс. рублей.

В Анапе один человек может за 42 тыс. рублей отдохнуть неделю в двухместном номере с завтраком.

В Крыму в отеле три звезды номер на двоих на неделю обойдётся в 35 тыс. рублей с завтраком, сообщила Осипова.

Она отметила, что в этом сезоне стоимость отдыха всё же могла немного увеличиться. Это произошло за счёт подорожания коммунальных услуг и повышения цен на некоторые продукты.

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