Эксперт Агранович высказался об идее наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость
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Проект постановления предусматривает, что заказчик будет оценивать успеваемость студента по определённым критериям.
Если он останется недоволен, то сможет сократить поддержку обучающегося или вовсе расторгнуть с ним договор.
Во втором случае он будет обязан сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплачивая дополнительное обучение.
«В проекте отмечено, что в качестве одной из мер могут быть допзатраты на дополнительное образование для того, чтобы заполнить пробелы в знаниях. Я думаю, что вот это будет работать. Потому что понятно, что на целевое обучение идут не самые сильные выпускники», — уточнил Агранович.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.