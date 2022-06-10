Эксперт Агранович высказался об идее наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость

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Руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы Минобрнауки ввести наказание за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе. В таких случаях образование оплачивает потенциальный работодатель.
Эксперт Агранович высказался об идее наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость
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Проект постановления предусматривает, что заказчик будет оценивать успеваемость студента по определённым критериям.

Если он останется недоволен, то сможет сократить поддержку обучающегося или вовсе расторгнуть с ним договор.

Во втором случае он будет обязан сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплачивая дополнительное обучение.

«В проекте отмечено, что в качестве одной из мер могут быть допзатраты на дополнительное образование для того, чтобы заполнить пробелы в знаниях. Я думаю, что вот это будет работать. Потому что понятно, что на целевое обучение идут не самые сильные выпускники», — уточнил Агранович.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.

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