Бочкарёв заявил о готовности депо «Нижегородское» на три четверти

Строительная готовность электродепо «Нижегородское» оценивается в 75%.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Над созданием депо «Нижегородское» работают свыше 1 тыс. человек. Строительство разделено на несколько этапов и выполняется по мере освобождения площадок под возведение новых объектов. Практически завершён второй этап — объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в рамках четвёртого этапа более чем наполовину готова соединительная ветка между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская.

В рамках пятого этапа завершается строительство контрольно-пропускного пункта на территорию депо.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что депо «Нижегородское» разместится на площади 17 га.

«Будет введено в эксплуатацию более 50 зданий и сооружений», — уточнил он.

Кравцов добавил, что для сотрудников депо будут созданы комфортные условия для работы и отдыха. С его открытием появится порядка 850 новых рабочих мест.