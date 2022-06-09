В Нижнем Новгороде отметили 350-летие со дня рождения Петра I

В Нижнем Новгороде у памятника Петру I состоялась церемония, посвящённая 350-летию со дня рождения императора.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Акция была также приурочена ко Дню судостроителя Нижегородской области.

«Именно во времена правления Петра I в Нижегородской губернии началась эра корабелов. Нижегородские судостроители первыми научились технологии ускоренного судостроения, разработали систему сборного строительства судов», — заявил председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота Виталий Антоневич.

По его словам, с тех пор судостроение является одной из приоритетных отраслей развития экономики региона.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.