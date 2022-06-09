Путин поручил до конца года увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

Президент России Владимир Путин дал срок до конца года, чтобы законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих... направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», — говорится в документе.

На исполнение этого требования Путин отвёл срок до 30 декабря 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.