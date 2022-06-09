В Москве рассказали о ходе благоустройства районов Сокол и Аэропорт

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В Москве рассказали о ходе работ по благоустройству районов Сокол и Аэропорт.
В Москве рассказали о ходе благоустройства районов Сокол и Аэропорт
  • © портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Работы идут в рамках программы «Мой район».

В качестве одного из примеров мэр Сергей Собянин привёл поликлинику №62. По его словам, по времени постройки это довольно старый объект, но по содержанию здание стало современным.

Кроме того, к 1 сентября будет открыт новый корпус школы в Малом Песчаном переулке.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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