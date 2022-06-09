Преподаватель Школы программистов Янковская рассказала о процессе износа батареи смартфона

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Преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская рассказала о факторах, влияющих на износ батареи смартфона.
Преподаватель Школы программистов Янковская рассказала о процессе износа батареи смартфона
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«Постоянно включённый виброрежим изнашивает батарею быстрее, потому что смартфон работает на полную мощность. На износ аккумулятора также влияют и другие факторы. Постоянно открытые и неиспользуемые приложения без надобности расходуют батарею, находясь в фоновом режиме», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, быстро разряжает смартфон и чрезмерно высокая яркость экрана. Сокращают срок службы аккумулятора частые зарядки.

«Как понять, что аккумулятор готовится «умереть»? Владелец смартфона будет наблюдать постоянный сбой зарядки — например, быстрые скачки с 30% до 10%, самопроизвольное включение или перезарядку, быстрый нагрев корпуса и его вздутие, а также общую «тормознутость» устройства», — сообщила Янковская.

Она добавила, что срок службы литий-ионных батарей составляет два года, а литий-полимерные могут работать до трёх лет.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.

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