Психолог Толстухина рассказала о способах борьбы с импульсивными покупками
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В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала планировать свою жизнь, чтобы противостоять соблазнам.
«Привыкните изучать, сравнивать модели и цены на специальных сервисах», — пояснила Толстухина.
Как отметила эксперт, важно планировать и траты для самопоощрения. К примеру, можно составить список того, что нравится, а после следовать плану вместо совершения импульсивной покупки.
«Отслеживая эмоции и мысли, которые подталкивают к импульсивным действиям, вы будете всё реже их совершать, поскольку будете ловить себя на переживаниях, предшествующих импульсивности, и знать, что о таких поступках обычно потом жалеете», — добавила Толстухина.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.