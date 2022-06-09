Психолог Толстухина рассказала о способах борьбы с импульсивными покупками

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Психолог и специалист по психодинамике Олеся Толстухина рассказала, как не совершить импульсивную покупку.
Психолог Толстухина рассказала о способах борьбы с импульсивными покупками
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала планировать свою жизнь, чтобы противостоять соблазнам.

«Привыкните изучать, сравнивать модели и цены на специальных сервисах», — пояснила Толстухина.

Как отметила эксперт, важно планировать и траты для самопоощрения. К примеру, можно составить список того, что нравится, а после следовать плану вместо совершения импульсивной покупки.

«Отслеживая эмоции и мысли, которые подталкивают к импульсивным действиям, вы будете всё реже их совершать, поскольку будете ловить себя на переживаниях, предшествующих импульсивности, и знать, что о таких поступках обычно потом жалеете», — добавила Толстухина.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

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