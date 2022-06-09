Международный молодёжный форум «Евразия Global» открывается в Оренбурге

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Международный молодёжный форум «Евразия Global» проходит в Оренбурге с 9 по 11 июня. Его партнёром является Российский экологический оператор (РЭО).
Международный молодёжный форум «Евразия Global» открывается в Оренбурге
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Большое счастье для нас — вновь быть партнёрами молодёжного мероприятия, потому что, не устаю повторять, молодёжь — это двигатель прогресса. И только молодые люди способны, объединившись, изменить мир к лучшему. Выступление РЭО в рамках форума будет посвящено развитию экологического добровольчества, поскольку волонтёрство для нас является магистральным направлением просветительской деятельности», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В рамках форума запланирована деловая программа. Также предусмотрены площадки для неформального общения, выставочная зона, культурная программа, грантовые конкурсы.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.

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