В «Опоре России» дали рекомендации по инвестиционной деятельности

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал дал рекомендации по инвестиционной деятельности.
В «Опоре России» дали рекомендации по инвестиционной деятельности
  • Gettyimages.ru
  • © Tapanakorn Katvong / EyeEm

«В инвестиционной деятельности существует понятие фиксации убытков. Чтобы не потерять собственные сбережения, необходимо чётко просчитывать текущее положение на рынке и рассматривать перспективы развития, учитывать тренды и расширять спектр инвестиционных механизмов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в таком случае резкое изменение ситуации в одном спектре позволит компенсировать возможные потери дохода в других.

Со своей стороны, инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов посоветовал разместить валютные сбережения в иностранной недвижимости, обращая особое внимание на дружественность страны.

«Если же сумма накоплений небольшая, то можно рассмотреть продажу валюты и покупку рублей с последующим инвестированием в надёжные и низкорисковые инструменты российского рынка», — добавил он.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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