IT-специалист Янбулатов напомнил о рисках при подключении к общественным сетям Wi-Fi

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Аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов рассказал, что мошенники активно эксплуатируют способ кражи данных россиян с помощью Wi-Fi-точек доступа, имитирующих кафе и рестораны.

«Они создают фальшивые точки доступа с названиями, которые схожи с наименованием настоящих и безопасных Wi-Fi-сетей. Такие точки имеют названия кафе и ресторанов. Например, Starbucks01 и тому подобные», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, крайне часто пользователи не замечают подмены и подключаются к таким бесплатным точкам.

При использовании общественного Wi-Fi необходимо отказаться от ввода логинов и паролей от учётных записей, данных банковских карт, предупредил эксперт.

Ранее, по сообщениям kp.ru, специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональных данных.

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