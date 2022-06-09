В РСТ рассказали о регионах, которые получат туристические субсидии

Вице-президент Российского союза индустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о регионах, которые получат туристические субсидии.

«В этом году у нас стартуют сертификационные субсидии в регионах. В этом году их получат не все регионы: Белгородская область, Вологодская область, Калининград, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Московская область, Новгородская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Самарская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Чувашская Республика и Ярославская область», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, это пилотные регионы.

Как отметила Санаева, речь идёт о путешествии внутри своего региона для детей — субъект сам принимает решение, кому выдать сертификаты.

«Либо дети с родителями, либо просто ребёнок», — добавила она.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.