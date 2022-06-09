Стилист Лисовец высказался о логотипе сменившей Макдоналдс в России компании

Короткая ссылка
Стилист Влад Лисовец высказался о логотипе компании, сменившей Макдоналдс в России.
Стилист Лисовец высказался о логотипе сменившей Макдоналдс в России компании
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Первое ощущение: это не похоже на лого, связанное с едой. Это логотип спортивной одежды для взрослых людей. Сам лого очень спортивный», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Однако, по его мнению, при грамотной подаче и рекламе логотип можно раскрутить, к примеру, с помощью принтов на футболках и бейсболках.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в четверг, 9 июня, сеть, ранее известная как Макдоналдс, запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать новый логотип.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить