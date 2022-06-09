Стилист Лисовец высказался о логотипе сменившей Макдоналдс в России компании

Стилист Влад Лисовец высказался о логотипе компании, сменившей Макдоналдс в России.

«Первое ощущение: это не похоже на лого, связанное с едой. Это логотип спортивной одежды для взрослых людей. Сам лого очень спортивный», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Однако, по его мнению, при грамотной подаче и рекламе логотип можно раскрутить, к примеру, с помощью принтов на футболках и бейсболках.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в четверг, 9 июня, сеть, ранее известная как Макдоналдс, запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать новый логотип.