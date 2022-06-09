В Подмосковье около 10 тысяч человек приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе

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В Московской области около 10 тыс. человек приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

«В преддверии Дня России состоялся масштабный марафон скандинавской ходьбы. Он прошёл одновременно в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой стал Парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 10 тыс. участников клуба «Активное долголетие» прошли 3 км, получили памятные награды и заряд бодрости», — рассказала она.

Каклюгина уточнила, что в соревнованиях приняли участие женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. 

Как сообщало ФАН, с 1 июня в Москве начал работать упрощённый порядок получения льготных путёвок на курорты и в санатории.

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