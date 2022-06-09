Учителя из Донбасса и Херсона приняли участие в подмосковном форуме

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Педагоги из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсона приняли участие в форуме в подмосковном Красногорске.
Учителя из Донбасса и Херсона приняли участие в подмосковном форуме

Об этом сообщает телеканал «360».

«Знаю, что к нам домой приехали люди благородных профессий. Это люди, которые дают образование нашим детям», — заявил на форуме губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что приоритетом деятельности Подмосковья является налаживание взаимодополняемого сотрудничества с Донбассом в области образования.

В рамках форума планируется обсудить актуальные вопросы социальной политики в области культуры, образования и воспитания детей, поддержки эффективных педагогических и социальных практик. 

Как ранее сообщила газета «Взгляд», всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» подписало соглашения о сотрудничестве с медицинскими университетами ЛНР и ДНР.

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