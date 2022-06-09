Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу российского общества «Знание».
«Премия российского общества «Знание» стала уже традиционной. Знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Приём заявок продлится до 17 июля.
Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии в декабре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.