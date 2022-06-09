Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»

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В России начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание».
Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу российского общества «Знание».

«Премия российского общества «Знание» стала уже традиционной. Знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Приём заявок продлится до 17 июля.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии в декабре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

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