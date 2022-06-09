МЦД Москвы перевезли 400 млн пассажиров за 2,5 года

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По сообщениям пресс-службы Дептранса Москвы, с момента запуска 2,5 года назад на Московских центральных диаметрах (МЦД) совершили поездки 400 млн пассажиров.

Об этом сообщает РИАМО.

«177 млн перевёз МЦД-1, 223 млн — МЦД-2. Благодаря диаметрам изменились транспортные привычки жителей Москвы и Московской области, которые чаще стали пользоваться новым наземным метро, в том числе для коротких поездок внутри Москвы», — заявил заммэра Москвы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

Сообщается, что по будням МЦД-1 и МЦД-2 пользуются в среднем 585 тыс. человек.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

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