Бизнесмены Самарской области заявили о готовности помочь в восстановлении городов Донбасса

Главы промышленных предприятий, дорожных и строительных компаний Самарской области заявили о готовности помочь с восстановлением мирной жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента информационной политики региона.

Отмечается, что с соответствующим заявлением они выступили на заседании с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

В частности, на совещании были рассмотрены вопросы оказания поддержки городу Снежное в ДНР.

«Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи», — заявил Азаров.

В Снежном уже работают врачи-добровольцы из Самарской области.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области.