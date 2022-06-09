Эксперт Сохранов объяснил появление ржавчины после планового отключения горячей воды
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«Когда система сливается, там образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись. А вода с воздухом и железом вместе дают ржавчину на трубах. Поэтому каждый раз, когда система опустошается и наполняется заново, появляется ржавчина», — приводят его слова «Известия».
Сохранов отметил, что в случае, если ржавая вода льётся из крана продолжительное время, следует обратиться в управляющую компанию.