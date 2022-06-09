Эксперт Сохранов объяснил появление ржавчины после планового отключения горячей воды

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов объяснил появление ржавой воды после проведения плановых отключений.

«Когда система сливается, там образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись. А вода с воздухом и железом вместе дают ржавчину на трубах. Поэтому каждый раз, когда система опустошается и наполняется заново, появляется ржавчина», — приводят его слова «Известия».

Сохранов отметил, что в случае, если ржавая вода льётся из крана продолжительное время, следует обратиться в управляющую компанию.