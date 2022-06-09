В Приморском крае выделят около 1 млрд рублей на ремонт гидротехнических сооружений

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В Приморском крае около 1 млрд рублей выделят на программу по реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.
В Приморском крае выделят около 1 млрд рублей на ремонт гидротехнических сооружений
  • Gettyimages.ru
  • © William Taufic

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко.

«Все помнят, как смыло Уссурийск, это достаточно серьёзная, критичная для нас зона. Это Кировский район, Лесозаводск, Красноармейский район. Ежегодно тайфуны и осадки наносят там большой непоправимый вред», — уточнила она.

По словам Пархоменко, четыре новые дамбы защитят многие населённые пункты.

«В перспективе таких объектов у нас будет 16. Есть проекты, и мы, безусловно, будем заявляться на привлечение федеральных средств для этих целей», — заключила она.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог.

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