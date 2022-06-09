В Тюменской области выделят более 705 млн рублей на ремонт дорог

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В Тюменской области более 705 млн рублей направят на ремонт 36 км местных дорог.

Об этом сообщает nashgorod со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Отмечается, что 231 млн рублей на работы предоставят из бюджета региона, а 474 млн выделят в рамках соглашения между Тюменской областью и Росавтодором.

Ремонтные работы запланированы на 7 км дороги Ишим — Казанское, 6 км трассы Абатское — Викулово, на 4,6 км дороги Аромашево — Вагай и прочих участках.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог.

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