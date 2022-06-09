Туристский портал Visit Petersburg победил в двух отраслевых конкурсах

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Туристский портал Санкт-Петербурга Visit Petersburg стал победителем профессиональных конкурсов «Лучший туристский портал — 2021» и «Лучшая туристская карта, путеводитель и смарт-приложение по России».
Туристский портал Visit Petersburg победил в двух отраслевых конкурсах
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilii Kosarev / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Петербурга.

Отмечается, что Visit Petersburg победил в номинациях «Портал туристско-информационного центра» и «Неформальные путеводители и туристские карты».

«Портал развивается не только как по-настоящему удобный инструмент и работающий цифровой продукт, но и как площадка для объединения усилий профессионалов туриндустрии Северной столицы по продвижению потенциала нашего города», — отметил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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