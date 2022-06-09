Жители Москвы собрали более 2 млн вещей первой необходимости для беженцев из Донбасса

Жители Москвы собрали свыше 2 млн вещей первой необходимости для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Комитета общественных связей и молодёжной политики столицы.

«Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, собранные вещи отправляют в пункты временного размещения беженцев в Крыму, Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Рязанской областях.

С момента начала акции в сборе гуманитарной помощи в Москве приняли участие более 6 тыс. волонтёров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в местный волонтёрский штаб.