Инженер Гоян назвал критерии выбора водонагревателя

Инженер отопительно-обогревательных систем Артур Гоян рассказал, как правильно выбрать водонагреватель.

«В накопительных водонагревателях большой запас горячей воды, не надо особо ждать, пока она нагреется, плюс они потребляют меньше электричества. Но проточный занимает меньше места в квартире, происходит относительно моментальный нагрев воды», — объяснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, тем, кто собирается устанавливать прибор непосредственно перед сезонным отключением горячей воды или в процессе, лучше приобрести проточный.

Хорошие модели проточных и накопительных водонагревателей стоят от 5—8 тыс. до 40 тыс. рублей за прибор. В Москве стоимость установки начинается от 2—3 тыс. рублей, уточнил Гоян.

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