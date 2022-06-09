Инженер Гоян назвал критерии выбора водонагревателя

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Инженер отопительно-обогревательных систем Артур Гоян рассказал, как правильно выбрать водонагреватель.
Инженер Гоян назвал критерии выбора водонагревателя
  • Gettyimages.ru
  • © Vera Kevresan / EyeEm

«В накопительных водонагревателях большой запас горячей воды, не надо особо ждать, пока она нагреется, плюс они потребляют меньше электричества. Но проточный занимает меньше места в квартире, происходит относительно моментальный нагрев воды», — объяснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, тем, кто собирается устанавливать прибор непосредственно перед сезонным отключением горячей воды или в процессе, лучше приобрести проточный.

Хорошие модели проточных и накопительных водонагревателей стоят от 5—8 тыс. до 40 тыс. рублей за прибор. В Москве стоимость установки начинается от 2—3 тыс. рублей, уточнил Гоян.

Ранее «Известия» сообщали, что в апреле в России зафиксировали снижение спроса на подержанную бытовую технику.

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