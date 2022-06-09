Шесть вузов Московской области вошли в рейтинг лучших университетов России

Шесть вузов Подмосковья вошли в рейтинг лучших университетов России, составленный агентством RAEX.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

«Московский государственный областной университет занял 65-е место, Университет «Дубна» — 68-е, Технологический университет в Королёве — 69-е место, Орехово-Зуевский университет — 88-е, Коломенский университет — 91-е место», — рассказала она.

Каклюгина также отметила, что Академия социального управления впервые замкнула топ-100 лучших вузов России.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.