Шесть вузов Московской области вошли в рейтинг лучших университетов России
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.
«Московский государственный областной университет занял 65-е место, Университет «Дубна» — 68-е, Технологический университет в Королёве — 69-е место, Орехово-Зуевский университет — 88-е, Коломенский университет — 91-е место», — рассказала она.
Каклюгина также отметила, что Академия социального управления впервые замкнула топ-100 лучших вузов России.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.